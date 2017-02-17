Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 получила высокую оценку дипломатов

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых всероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин в четверг, 16 февраля, встретился с представителями консульских учреждений, расположенных в уральской столице.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках встречи Сергей Тушин проинформировал дипломатов о ходе подготовки уральской столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, что игры ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут во второй половине июня следующего года. Это будут четыре матча группового этапа чемпионата. Главной екатеринбургской ареной турнира выбран Центральный стадион. После реконструкции данный спортивный объект сможет вместить 35 тысяч зрителей.

В Екатеринбурге также появятся тренировочные площадки. Строители уже провели реконструкцию стадиона «Уралмаш». В Кировском районе ведутся работы на территории спорткомплекса «Урал», а в Орджоникидзевском - на территории «Калининца».

В Чкаловском районе города - на территории парка-стадиона «Химмаш» - прошлым летом подрядчики приступили к строительно-монтажным работам. В ближайшем будущем этот спортивный комплекс станет полноценной тренировочной базой одной из команд-участниц мирового первенства.

Сергей Тушин также рассказал, что одним из знаковых событий ЧМ-2018 в Екатеринбурге станет чемпионат футбольных болельщиков. Главной его доминантой станет фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет работать все дни мирового первенства. Площадка более чем в два гектара рассчитана на 17 тысяч человек.

Транспортная инфраструктура Екатеринбурга также получит значительный рост в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018. Помимо реконструкции существующих и строительства новых объектов УДС город сможет существенно обновить подвижной состав общественного транспорта. Для уральской столицы уже закупили 109 новых автобусов на газомоторном топливе.

Сергей Тушин отметил практический подход организаторов мероприятий первенства в отношении последующего использования всех его объектов и инфраструктуры во благо горожан и гостей уральской столицы. Как отметили в пресс-службе мэрии, дипломаты высоко оценили подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018.