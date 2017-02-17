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Елена Малкова
17 Февраля, 2017 07:52
В Омске стало больше пунктов продаж транспортных карт
Омск, 17 Февраля - DIXINEWS.
Сеть пунктов продаж электронных транспортных карт в Омске расширяется.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, на остановке «Степная» в сторону парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ вновь заработал пункт по продаже электронных транспортных карт.
Жители города смогут купить транспортные карты в киоске «Дилижанс».
Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, здесь пассажиры смогут не только приобрести транспортную карту, подключить на нее электронный проездной билет с любым тарифом, но и пополнять ранее приобретенные проездные билеты.
В настоящее время электронные проездные билеты продаются в 63 пунктах: это 10 пунктов «Ростелекома» и 53 киоска «Дилижанса». Жители Омска могут ознакомиться с адресами пунктов продаж на официальном сайте МП «Пассажирсервис».
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