В Омске стало больше пунктов продаж транспортных карт

Сеть пунктов продаж электронных транспортных карт в Омске расширяется.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на остановке «Степная» в сторону парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ вновь заработал пункт по продаже электронных транспортных карт.

Жители города смогут купить транспортные карты в киоске «Дилижанс».

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, здесь пассажиры смогут не только приобрести транспортную карту, подключить на нее электронный проездной билет с любым тарифом, но и пополнять ранее приобретенные проездные билеты.

В настоящее время электронные проездные билеты продаются в 63 пунктах: это 10 пунктов «Ростелекома» и 53 киоска «Дилижанса». Жители Омска могут ознакомиться с адресами пунктов продаж на официальном сайте МП «Пассажирсервис».