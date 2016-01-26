Нелегальный предприниматель попросил у полицейского сдачу с взятки

Нелегальный предприниматель попытался дать взятку полицейскому, и теперь он должен заплатить 30-ти кратный уголовный штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Теперь 31-летний мужчина должен заплатить 30 000 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере от суммы взятки за совершение преступления по ч.3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), по ч.3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

По имеющейся информации, мужчина нелегально продавал замороженную рыбу из своей машины. У него не было ни разрешения на торговлю, ни санитарной книжки.

Сотрудники полиции пригласили его для составления административного протокола по ст. 20.25 КоАП РФ - Уклонение от исполнения административного наказания, которое он получил ранее.

Но предприимчивый мужчина предложил должностным лицам не составлять протокол. Он рассказал, что с продажи рыбы у него есть выручка - 700 рублей. «Продавец» достал купюру достоинством в 1 000 рублей и попросил у полицейского сдачу - 300 рублей.

Мужчина частично оплатил уголовный штраф в размере 5 000 рублей. Оставшуюся сумму он должен оплатить в течение 60-ти дней, если он этого не сделает, то к нему будет применена практика замены уголовного штрафа иным видом наказания, вплоть до лишения свободы.