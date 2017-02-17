Владимир Мединский и Сергей Шойгу заключили соглашение о сотрудничестве

Главы Министерства культуры РФ и Минобороны России подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, соглашение о сотрудничестве предусматривает, в частности, взаимодействие в сфере патриотического и военно-исторического воспитания, а также туризма.

Свои подписи в документе поставили Министр культуры РФ Владимир Мединский и Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

«За всю историю Вооружённых сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история - это вещи абсолютно взаимосвязанные. В разные годы лихолетья и мирного созидания это всегда было одним из приоритетов Вооружённых сил. Мы все помним то активное сотрудничество, которое было в Первую мировую и Великую Отечественную войну», - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, соглашение о сотрудничестве будет способствовать дальнейшему развитию важных проектов в будущем.

Глава Минкультуры России отметил плодотворное сотрудничество, в том числе в музейной области. Владимир Мединский рассказал о проектах, которые сегодня реализует Минкультуры РФ. В частности, это открытие новых военных музеев и музыкальных кадетских корпусов.

Министр культуры сообщил, что на сегодняшний день министерство работает над открытием Музея Зои Космодемьянской, первого в стране Музея московских стрельцов, и Музея военной формы.

«Сейчас мы вместе с Правительством Московской области создаем Музей имени Зои Космодемьянской, хотим сделать его образцовым музеем Героя Советского Союза. Кроме того, восстанавливаем уникальное здание в центре Москвы, которое в конце XVI века принадлежало полковнику стрелецкого полка. Здесь разместится первый в России Музей московских стрельцов«, - рассказал Министр, напомнив, что московские стрельцы, по сути, были первой в стране профессиональной армией.

Глава Минкультуры напомнил, что в настоящее время ведется работа по созданию Музея военной формы. Это совместный проект Российского военно-исторического общества и Управления культуры Министерства обороны РФ. Планируется, что открытие музея состоится в конце этого года в Петроверигском переулке столицы.

Владимир Мединский выступил с предложением создать рабочую группу по координации взаимодействия между ведомствами, в том числе в рамках работы над проектом «Парк «Патриот».

Соглашение между министерствами предусматривает содействие организации патриотического воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях, развитие доступности детского и молодёжного туризма, привлечение к деятельности в туристской, физкультурно-спортивной, краеведческой, военно-патриотической и военно-исторической областях.

Главы министерств договорились о проведении совместных мероприятий, включая ежегодную акцию «День в музее для российских кадет» и иных акций, в том числе в парке Вооружённых сил «Патриот».