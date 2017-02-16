Реконструкция театра «Вера» в Нижнем Новгороде начнется весной

В администрации Нижнего Новгорода рассказали о сроках реконструкции здания театра «Вера» в Канавинском районе.

В пресс-службе мэрии напомнили, что первоначальный проект реконструкции здания театра был разработан в 2009 году.

В 2016 году после передачи объекта из области в муниципалитет департамент культуры скорректировал проект и получил положительное заключение государственной экспертизы.

Реконструкция театра «Вера» будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы».

«Сейчас мы согласовываем с министерством экономики области начальную цену контракта. В марте планируем оформить разрешение на строительство и провести электронный аукцион на определение генподрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ. В апреле мы выйдем на заключение муниципального контракта», - рассказал глава Нижнего Новгорода Сергей Белов.

235 млн рублей из регионального бюджета будут направлены до конца февраля, а средства местного бюджета в размере 17 млн рублей будут вынесены на заседание городской Думы 22 февраля 2017 года.

Стоит добавить, что строительные работы планируется начать весной 2017 года, и к зиме закрыть тепловой контур здания, чтобы затем приступить к работам по внутренней отделке. Планируется, что здание театра будет введено в эксплуатацию в 2018 году.