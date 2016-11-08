Два гражданина КНДР получили 2,5 года колонии за применение насилия в отношении российских пограничников

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух граждан КНДР.

По сообщению пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, суд признал их виновными по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна «SMRT DAE YANG 10», находясь в Японском море в исключительной экономической зоне РФ, применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, которые исполняли свои должностные обязанности.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК РФ. В настоящее время вынесены приговоры по уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, суд приговорил их к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Приговоры суда в законную силу не вступили.