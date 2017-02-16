На оптовом рынке Красноярска продавали запрещенные польские груши

В Красноярске обнаружили запрещенные к ввозу в Россию польские груши.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, на оптовом рынке «Енисейский привоз» был выявлен факт реализации груш происхождением Республика Польша. Всего было обнаружено почти 530 кг. фруктов.

Указанная продукция ввезена на территорию Российской Федерации с нарушениями. Сопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Производителем является «FLLogisticss.r.o». Импортером является «IPBUJEWICZ» (Беларусь).

Запрещенная к ввозу в страну продукция после изъятия из реализации была уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов.