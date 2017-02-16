Общество

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 12:12

Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по итогам подписной кампании

Печатная продукция.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 16 Февраля - DIXINEWS.

Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов страны по итогам подписной кампании на первое полугодие 2017 года, информирует пресс-служба мэрии Казани.

В этом году при оценке результатов подписной кампании лидеры определялись не по формальным количественным показателям роста тиражей, а по плотности подписных тиражей на каждую тысячу жителей региона.

Лидерами подписной кампании на первое полугодие 2017 года также стали Курская область (с показателем 340 подписок на тысячу жителей), Республика Северная Осетия (Алания) (320 подписок на тысячу жителей), Чеченская Республика (288 подписок на тысячу жителей), Республика Башкортостан (256 подписок на тысячу жителей) и другие регионы. Как сообщает пресс-служба «Почты России», Республика Татарстан завершила подписную кампанию с показателем в 265 подписок на тысячу жителей.

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