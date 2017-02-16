Общество

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 11:08

Стартует первый в мире хакатон по сервисной робототехнике на базе Promobot

Promobot.
Источник фото: promo-bot.ru
Пермь, 16 Февраля - DIXINEWS.

Сегодня стартует отборочный этап проектов для первого в мире Хакатона по программированию сервисных роботов Promobot Challenge, который продлится до 16 марта, сообщили в пресс-службе компании "Promobot".

Команды из любых вузов, технопарков и инкубаторов могут подавать заявки на участие.

По истечении отборочного этапа организаторы выберут 10 лучших организаций, от которых будет получено больше всего интересных заявок. Им предоставят на 60 дней робота модели Promobot v.3 вместе c SDK - комплектом средств разработки, позволяющим создавать любые приложения. Победителей выберут в пяти категориях: система распознавания речи, система распознавания лиц, дружелюбность взаимодействия, система навигации, работа и общение. Лучшие команды примут участие в мировом турнире.

“Мы делаем первые шаги к тому, чтобы стать действительно универсальной робототехнической платформой, на базе которой сообщество увлеченных ребят и профессионалов сможет решать самые разные задачи в узких сегментах рынка, - отметил генеральный директор ООО “Промобот” Алексей Южаков. - Мы разработали Software Developer Kit (SDK), который превращает Promobot в открытую платформу. Теперь разработчики со всего мира могут воплощать любые креативные идеи и наделять роботов модели Promobot v.3 любым сервисным функционалом - от индустрии развлечений до банковского и туристического бизнеса и не только. Сегодня мы объявляем сбор заявок на Promobot Challenge, по итогам которого выберем несколько команд разработчиков, отправим им нашего Promobot v.3 с SDK и дадим уникальную возможность поработать с ним и написать собственные сценарии и алгоритмы его применения. Мы не ограничиваем ребят в креативе и ожидаем ярких, возможно, даже удивительных результатов. Лучшие команды мы пригласим в Москву на первые соревнования в области сервисной робототехники с неплохим призовым фондом”.

Для информации: Promobot – это первый на рынке, абсолютно автономный «живой» робот с характером. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться.

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