Криминал

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 10:37

В Воронеже бывший сотрудник УФМС предстанет перед судом за взятки

Он незаконно получил денежные средства в сумме свыше 400 тысяч рулей.
Источник фото: dixinews.ru
Воронеж, 16 Февраля - DIXINEWS.

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области, он обвиняется в получении взяток.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, обвиняемого в 17 преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

Сообщается, что петербуржец осуществил электронные переводы на 30 тысяч рублей начальнику одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области. Деньги предназначались за услугу по выдаче его знакомому - гражданину Азербайджана - вида на жительство в РФ.

Более того, в период с января 2014 года по ноябрь 2015 года начальник территориального УФМС получал денежное вознаграждение за совершение незаконных действий в пользу иностранных граждан. Таким образом, он получил 400 тысяч рулей. На предварительном следствии обвиняемые вину признали.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Два гражданина КНДР получили 2,5 года колонии за применение насилия в отношении российских пограничников
Жительница Челябинска предстанет перед судом за обман пенсионеров
Житель Нижнего Новгорода похитил из магазина пуховики на 80 тысяч рублей

Пресс-конференция Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху
Утечка информации в Вашингтоне: Белый дом проведет внутреннее расследование
Выступление В. Матвиенко на встрече с Председателем правительства РФ Д. Медведевым
Не выполнили обещание: Пентагон признал применение обедненного урана в Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два гражданина КНДР получили 2,5 года колонии за применение насилия в отношении российских пограничников
Красноярск, 16 Февраля, 12:43.
На оптовом рынке Красноярска продавали запрещенные польские груши
Казань, 16 Февраля, 12:12.
Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по итогам подписной кампании
Пермь, 16 Февраля, 11:08.
Стартует первый в мире хакатон по сервисной робототехнике на базе Promobot
Воронеж, 16 Февраля, 10:37.
В Воронеже бывший сотрудник УФМС предстанет перед судом за взятки
Волгоград, 16 Февраля, 09:53.
Управляющие компании Волгограда заплатят полмиллиона рублей за плохую уборку дворов
Челябинск, 16 Февраля, 09:31.
Жительница Челябинска предстанет перед судом за обман пенсионеров
Уфа, 16 Февраля, 09:12.
Жители Уфы смогут получать квитанции за ЖКУ по электронной почте
Самара, 16 Февраля, 08:34.
Минстрою России поручили ликвидировать отставание по строительству стадиона «Самара-Арена»
Ростов-на-Дону , 16 Февраля, 07:58.
Самолет рейсом до Москвы вернулся в Ростов-на-Дону после срабатывания сигнализации
Березники, 16 Февраля, 07:21.
Максим Решетников оценил ход строительства микрорайона «Любимов» в Березниках
Красноярск, 15 Февраля, 16:44.
В ходе всероссийских учений командиры авиапожарных служб осваивают новый отечественный самолет
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия