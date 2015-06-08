В Воронеже бывший сотрудник УФМС предстанет перед судом за взятки

Он незаконно получил денежные средства в сумме свыше 400 тысяч рулей.

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области, он обвиняется в получении взяток.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, обвиняемого в 17 преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

Сообщается, что петербуржец осуществил электронные переводы на 30 тысяч рублей начальнику одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области. Деньги предназначались за услугу по выдаче его знакомому - гражданину Азербайджана - вида на жительство в РФ.

Более того, в период с января 2014 года по ноябрь 2015 года начальник территориального УФМС получал денежное вознаграждение за совершение незаконных действий в пользу иностранных граждан. Таким образом, он получил 400 тысяч рулей. На предварительном следствии обвиняемые вину признали.