Управляющие компании Волгограда заплатят полмиллиона рублей за плохую уборку дворов

Управляющие компании оштрафованы на полмиллиона рублей за плохую уборку дворов, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.

С начала текущего года сотрудники административных комиссий в отношении организаций, в том числе УК и ТСЖ, составили 478 протоколов.

Такая мера воздействия коснулась тех организаций, которые халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей по поддержанию порядка на обслуживаемых территориях.

В общей сложности управляющие компании были оштрафованы почти на полмиллиона рублей. С начала года 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.