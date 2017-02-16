Общество

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 09:53

Управляющие компании Волгограда заплатят полмиллиона рублей за плохую уборку дворов

В Волгограде ведется ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 16 Февраля - DIXINEWS.

Управляющие компании оштрафованы на полмиллиона рублей за плохую уборку дворов, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.

С начала текущего года сотрудники административных комиссий в отношении организаций, в том числе УК и ТСЖ, составили 478 протоколов.

Такая мера воздействия коснулась тех организаций, которые халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей по поддержанию порядка на обслуживаемых территориях.

В общей сложности управляющие компании были оштрафованы почти на полмиллиона рублей. С начала года 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.

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