Криминал

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 09:31

Жительница Челябинска предстанет перед судом за обман пенсионеров

За совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан предстанет перед судом 30-ти летняя жительница Челябинска.
Источник фото: kirov-portal.ru
Челябинск, 16 Февраля - DIXINEWS.

За совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан предстанет перед судом 30-ти летняя жительница областного центра, сообщает прокуратура Челябинской области.

Также сообщается, что ранее женщина была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении 3-х преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба потерпевшему), 3-х преступлений по п.«В» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба потерпевшему).

По информации следствия, 30-ти летняя, нигде не работающая жительница Челябинска в течение 2016 года, под видом сотрудника районного отдела социального обеспечения и Пенсионного Фонда РФ, приходила в квартиры престарелых граждан, проживающих в Тракторозаводском районе.

Вводя потерпевших в заблуждение, она сообщала о всероссийском повышении пенсии, предлагая для получения повышения оплатить «налог», передать денежные купюры, что есть в наличии, для переписи их номеров.

Потерпевшие передавали мошеннице имеющиеся денежные средства (в размерах от 7500 руб. до 100000 руб.). Женщина отвлекала внимание потерпевших и с похищенными деньгами скрывалась из квартир.

Следствию удалось установить шесть потерпевших пенсионеров. Дело направлено в суд Тракторозаводского района Челябинска.

Ранее, в декабре 2016 года, женщина осуждена Металлургическим районным судом г. Челябинска за совершение аналогичных преступлений на территории Металлургического района. Тогда суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

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