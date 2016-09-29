Жители Уфы смогут получать квитанции за ЖКУ по электронной почте

Для жителей Уфы разработан сервис по рассылке платёжных документов на электронный адрес.

Для жителей Уфы разработан сервис по рассылке платёжных документов на электронный адрес, сообщается на сайте МУП ЕРКЦ г. Уфы.

Чтобы получать платежные документы в электронном виде по электронной почте необходимо лично обратиться в одно из отделений МУП ЕРКЦ г. Уфы.

Если абонент зарегистрирован в личном кабинете на сайте МУП ЕРКЦ г.Уфы, то необходимо на странице "Пользователь" указать адрес своей электронной почты.