Общество

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 09:12

Жители Уфы смогут получать квитанции за ЖКУ по электронной почте

Для жителей Уфы разработан сервис по рассылке платёжных документов на электронный адрес.
Источник фото: kungur59.ru
Уфа, 16 Февраля - DIXINEWS.

Для жителей Уфы разработан сервис по рассылке платёжных документов на электронный адрес, сообщается на сайте МУП ЕРКЦ г. Уфы.

Чтобы получать платежные документы в электронном виде по электронной почте необходимо лично обратиться в одно из отделений МУП ЕРКЦ г. Уфы.

Если абонент зарегистрирован в личном кабинете на сайте МУП ЕРКЦ г.Уфы, то необходимо на странице "Пользователь" указать адрес своей электронной почты.

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