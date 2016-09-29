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Елена Малкова
16 Февраля, 2017 09:12
Жители Уфы смогут получать квитанции за ЖКУ по электронной почте
Уфа, 16 Февраля - DIXINEWS.
Для жителей Уфы разработан сервис по рассылке платёжных документов на электронный адрес, сообщается на сайте МУП ЕРКЦ г. Уфы.
Чтобы получать платежные документы в электронном виде по электронной почте необходимо лично обратиться в одно из отделений МУП ЕРКЦ г. Уфы.
Если абонент зарегистрирован в личном кабинете на сайте МУП ЕРКЦ г.Уфы, то необходимо на странице "Пользователь" указать адрес своей электронной почты.
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