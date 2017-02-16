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Елена Малкова
16 Февраля, 2017 08:34
Минстрою России поручили ликвидировать отставание по строительству стадиона «Самара-Арена»
Самара, 16 Февраля - DIXINEWS.
В Минстрое России с целью ликвидации отставаний по строительству стадиона в Самаре создана межведомственная комиссия, сообщается на официальном сайте министерства.
Комиссию возглавил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. Межведомственная комиссия была создана по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.
Комиссия создана с целью обеспечения согласованности действий федеральных, региональных органов исполнительной власти и соответствующих организаций для ликвидации отставания строительства вышеуказанного объекта.
Перед комиссией ставятся следующие задачи: решение вопросов проведения строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта с учетом оптимизации проектных решений без увеличения стоимости строительства, сокращение сроков прохождения государственной экспертизы, контроль графика строительных работ.
В составе комиссии будут работать сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, представители Самарской области, заказчика и застройщика.
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