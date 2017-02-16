Минстрою России поручили ликвидировать отставание по строительству стадиона «Самара-Арена»

В Минстрое России с целью ликвидации отставаний по строительству стадиона в Самаре создана межведомственная комиссия, сообщается на официальном сайте министерства.

Комиссию возглавил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. Межведомственная комиссия была создана по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Комиссия создана с целью обеспечения согласованности действий федеральных, региональных органов исполнительной власти и соответствующих организаций для ликвидации отставания строительства вышеуказанного объекта.

Перед комиссией ставятся следующие задачи: решение вопросов проведения строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта с учетом оптимизации проектных решений без увеличения стоимости строительства, сокращение сроков прохождения государственной экспертизы, контроль графика строительных работ.

В составе комиссии будут работать сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, представители Самарской области, заказчика и застройщика.