Самолет рейсом до Москвы вернулся в Ростов-на-Дону после срабатывания сигнализации

Самолет из Ростова-на-Дону следовал в московский аэропорт Домодедово.

Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в столичный аэропорт Домодедово 15 февраля, вынужденно вернулся после взлета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ростовского аэропорта.

Как уточняется в сообщении, самолет вернулся в аэропорт после того, как сработала сигнализация.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Ростова в Домодедово, прервал полет из-за срабатывания сигнализации. Борт вынужден был вернуться на перрон, задержка рейса, предположительно, до 23:30 по мск", — говорится в сообщении.