Происшествия

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 07:58

Самолет рейсом до Москвы вернулся в Ростов-на-Дону после срабатывания сигнализации

Самолет из Ростова-на-Дону следовал в московский аэропорт Домодедово.
Источник фото: fb.ru
Ростов-на-Дону , 16 Февраля - DIXINEWS.

Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в столичный аэропорт Домодедово 15 февраля, вынужденно вернулся после взлета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ростовского аэропорта.

Как уточняется в сообщении, самолет вернулся в аэропорт после того, как сработала сигнализация.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Ростова в Домодедово, прервал полет из-за срабатывания сигнализации. Борт вынужден был вернуться на перрон, задержка рейса, предположительно, до 23:30 по мск", — говорится в сообщении.

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