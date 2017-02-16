Максим Решетников оценил ход строительства микрорайона «Любимов» в Березниках

В среду, 15 февраля, и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Березниках, где оценил масштаб провалов на калийном производственном рудоуправлении №1 и на территории шахтно-строительного управления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе рабочего визита Максим Решетников проконтролировал ход строительства жилого микрорайона «Любимов» и встретился с местными жителями.

На строительной площадке микрорайона «Любимов» Максим Решетников проинспектировал ход возведения домов и инженерной инфраструктуры. Представители заказчика строительства - АО «Корпорация развития Пермского края» доложили, что сейчас на правом берегу идет строительство первой очереди – это 12 домов площадью 108,4 тыс. кв. м (2 400 квартир). Из них на сегодня введены в эксплуатацию пять девятиэтажных домов или 648 квартир общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Более 250 семей уже стали обладателями ключей от квартир в новостройках. В июне текущего года планируется ввести в эксплуатацию 80 тыс. кв. м жилья для 2 тыс. семей. Еще 13 домов второй очереди для 2,5 тыс. семей планируется сдать к концу следующего года.

Глава края дал поручение руководству АО «Корпорация развития Пермского края» ускорить процесс заключения договоров с местными жителями.

На реализацию программы переселения в минувшем году было выделено более 3 млрд рублей из бюджетов разных уровней и средств компании «Уралкалий».

«Первое, что нужно сделать – решить вопросы с федеральным финансированием. Сумму в объеме около 2 млрд рублей мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году. В краевом бюджете на реализацию программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено 1,2 млрд рублей. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами Законодательного Собрания найдем решение этого вопроса», - отметил Максим Решетников.

В ходе рабочей поездки в Березники глава края провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. В совещании приняли участие Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, представители регионального Правительства, АО «Корпорации развития Пермского края», муниципальных властей.

В ходе совещания глава края дал ряд поручений – синхронизировать график строительства жилых объектов и коммунальной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов», в установленные сроки сдать в эксплуатацию объекты социальной сферы, продолжать проектирование домов на правом берегу.

В завершении рабочего визита глава Прикамья встретился с местными жителями, чьи дома оказались в зоне риска.

«По итогам общения с жителями я принял два важных решения. Первое – у березниковцев будет возможность выбрать застройщика не только в правобережной части, но и на левобережной. И второй вопрос, который касается больших квартир. Сейчас по постановлению правительства компенсации подлежат квартиры до 72 кв. м. Я принял решение, что из бюджета края мы будем доплачивать стоимость метров до фактической площади квартир», - подчеркнул Максим Решетников.