Власть

Елена Малкова
16 Февраля, 2017 07:21

Максим Решетников оценил ход строительства микрорайона «Любимов» в Березниках

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников побывал с рабочим визитом в г. Березники.
Источник фото: dixinews.ru
Березники, 16 Февраля - DIXINEWS.

В среду, 15 февраля, и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Березниках, где оценил масштаб провалов на калийном производственном рудоуправлении №1 и на территории шахтно-строительного управления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе рабочего визита Максим Решетников проконтролировал ход строительства жилого микрорайона «Любимов» и встретился с местными жителями.

На строительной площадке микрорайона «Любимов» Максим Решетников проинспектировал ход возведения домов и инженерной инфраструктуры. Представители заказчика строительства - АО «Корпорация развития Пермского края» доложили, что сейчас на правом берегу идет строительство первой очереди – это 12 домов площадью 108,4 тыс. кв. м (2 400 квартир). Из них на сегодня введены в эксплуатацию пять девятиэтажных домов или 648 квартир общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Более 250 семей уже стали обладателями ключей от квартир в новостройках. В июне текущего года планируется ввести в эксплуатацию 80 тыс. кв. м жилья для 2 тыс. семей. Еще 13 домов второй очереди для 2,5 тыс. семей планируется сдать к концу следующего года.

Глава края дал поручение руководству АО «Корпорация развития Пермского края» ускорить процесс заключения договоров с местными жителями.

На реализацию программы переселения в минувшем году было выделено более 3 млрд рублей из бюджетов разных уровней и средств компании «Уралкалий».

«Первое, что нужно сделать – решить вопросы с федеральным финансированием. Сумму в объеме около 2 млрд рублей мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году. В краевом бюджете на реализацию программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено 1,2 млрд рублей. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами Законодательного Собрания найдем решение этого вопроса», - отметил Максим Решетников.

В ходе рабочей поездки в Березники глава края провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. В совещании приняли участие Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, представители регионального Правительства, АО «Корпорации развития Пермского края», муниципальных властей.

В ходе совещания глава края дал ряд поручений – синхронизировать график строительства жилых объектов и коммунальной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов», в установленные сроки сдать в эксплуатацию объекты социальной сферы, продолжать проектирование домов на правом берегу.

В завершении рабочего визита глава Прикамья встретился с местными жителями, чьи дома оказались в зоне риска.

«По итогам общения с жителями я принял два важных решения. Первое – у березниковцев будет возможность выбрать застройщика не только в правобережной части, но и на левобережной. И второй вопрос, который касается больших квартир. Сейчас по постановлению правительства компенсации подлежат квартиры до 72 кв. м. Я принял решение, что из бюджета края мы будем доплачивать стоимость метров до фактической площади квартир», - подчеркнул Максим Решетников.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Губернатор вручил заместителю председателя облдумы Сергею Рудакову знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»
Мэр Парижа посетит Казань с дружественным визитом
Губернатор Новгородской области Сергей Митин ушёл в отставку

Выступление В. Матвиенко на встрече с Председателем правительства РФ Д. Медведевым
Крупнейший авиалайнер Airbus A380 стал музейным экспонатом
Почему смех - лучшее лекарство для любителей йоги?
Утечка информации в Вашингтоне: Белый дом проведет внутреннее расследование
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Уфы смогут получать квитанции за ЖКУ по электронной почте
Самара, 16 Февраля, 08:34.
Минстрою России поручили ликвидировать отставание по строительству стадиона «Самара-Арена»
Ростов-на-Дону , 16 Февраля, 07:58.
Самолет рейсом до Москвы вернулся в Ростов-на-Дону после срабатывания сигнализации
Березники, 16 Февраля, 07:21.
Максим Решетников оценил ход строительства микрорайона «Любимов» в Березниках
Красноярск, 15 Февраля, 16:44.
В ходе всероссийских учений командиры авиапожарных служб осваивают новый отечественный самолет
Пермь, 15 Февраля, 15:42.
Музей-заповедник «Хохловка» перешел в собственность Пермского края
Омск, 15 Февраля, 12:57.
В районе Омской области введен режим ЧС из-за проблем с питьевой водой
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 12:01.
Минкультуры прокомментировало обращение Заксобрания Петербурга остановить процесс объединения РНБ и РГБ
Новосибирск, 15 Февраля, 11:35.
100 км автодорог Новосибирской агломерации планируется отремонтировать в 2017 году
Нижний Новгород, 15 Февраля, 10:20.
Житель Нижнего Новгорода похитил из магазина пуховики на 80 тысяч рублей
Красноярск, 15 Февраля, 10:01.
Красноярские спортсмены завоевали золотые медали на Зимней универсиаде-2017
Москва, 15 Февраля, 09:14.
В Москве на фестивале "Кинозвук" прозвучат известные саундтреки к фильмам и компьютерным играм
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия