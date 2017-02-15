Общество

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 16:44

В ходе всероссийских учений командиры авиапожарных служб осваивают новый отечественный самолет

Посадка в самолет ТВС-2МС.
Источник фото: dixinews.ru
Красноярск, 15 Февраля - DIXINEWS.

С 6 по 20 февраля, в ходе подготовки к пожароопасному сезону, на территории Красноярского края (на базе аэропорта Шушенское) проводятся Всероссийские учения авиалесоохраны.

Как сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, Всероссийские учения командиров парашютно-десантных пожарных служб проводятся ежегодно.

Всероссийские учения представляют собой тщательную проверку профессионализма и физической формы командиров парашютно-десантных пожарных служб. На плечах этих людей лежит огромная ответственность за подготовку, работу и безопасность команд воздушных пожарных.

Парашютно-десантные пожарные службы российской авиалесоохраны являются центральным звеном системы стабилизации лесопожарной обстановки в многолесных регионах, где большая часть активно охраняемой площади лесного фонда находится под охраной воздушных пожарных.

Во Всероссийских учениях принимают участие командиры парашютно-десантных пожарных служб многолесных регионов Сибири, Дальнего Востока, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, от Сахалина и Камчатки до Поморья и Карелии.

Одним из важных событий учений являются прыжки со специальным парашютом «Лесник-3» с борта новой модели популярного отечественного самолета Ан-2, получившей название ТВС-2МС.

Стоит отметить, что решение о модернизации Ан-2 было принято в августе 2012 года в ходе заседания Правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Старт серийного производства модели ТВС-2МС запланирован на этот год.

«Одна из целей воздушной тренировки - знакомство инструкторского состава региональных парашютно-десантных пожарных служб с новым самолетом. По сравнению с Ан-2 у ТВС-2МС грузоподъемность, крейсерская скорость и дальность полета вдвое больше. Он способен работать на различных видах топлива. При этом сохранены традиционные преимущества Ан-2. Например, возможность взлетать и садиться с короткой взлётно-посадочной полосы грунтовых аэродромов. Все эти характеристики дают ТВС-2МС широкие перспективы в использовании в целях авиационной охраны лесов», - рассказывает руководитель всероссийских учений, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны Юрий Кауров.

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