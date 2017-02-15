Музей-заповедник Хохловка перешел в собственность Пермского края

Сегодня состоялось подписание акта приема-передачи объектов музея-заповедника Хохловка в собственность Пермского края.

Сегодня в торжественной обстановке состоялось подписание акта приема-передачи объектов музея-заповедника Хохловка из собственности Российской Федерации в собственность Пермского края.

Соответствующий документ подписали руководитель территориального управления Росимущества по Пермскому краю Денис Молодых и замминистра по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края Мария Норова.

В торжественном мероприятии также приняли участие руководители центрального аппарата Росимущества - Сергей Аноприенко и Виктор Константинов, министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

Власти Пермского края принимали активное участие в создании музея, его развитии, сохранении памятников деревянного зодчества.

На протяжении длительного периода Пермский край вел переговоры с Росимуществом по поводу передачи музея-заповедника региону, и в настоящее время этот вопрос решен. Теперь все 15 объектов культурного наследия музея-заповедника Хохловка будут принадлежать Пермскому краю. Объекты культурного наследия будет использовать Пермский краеведческий музей.