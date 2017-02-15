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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 15:42
Музей-заповедник Хохловка перешел в собственность Пермского края
Пермь, 15 Февраля - DIXINEWS.
Сегодня в торжественной обстановке состоялось подписание акта приема-передачи объектов музея-заповедника Хохловка из собственности Российской Федерации в собственность Пермского края.
Соответствующий документ подписали руководитель территориального управления Росимущества по Пермскому краю Денис Молодых и замминистра по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края Мария Норова.
В торжественном мероприятии также приняли участие руководители центрального аппарата Росимущества - Сергей Аноприенко и Виктор Константинов, министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.
Власти Пермского края принимали активное участие в создании музея, его развитии, сохранении памятников деревянного зодчества.
На протяжении длительного периода Пермский край вел переговоры с Росимуществом по поводу передачи музея-заповедника региону, и в настоящее время этот вопрос решен. Теперь все 15 объектов культурного наследия музея-заповедника Хохловка будут принадлежать Пермскому краю. Объекты культурного наследия будет использовать Пермский краеведческий музей.
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