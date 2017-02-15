ЧП

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 12:57

В районе Омской области введен режим ЧС из-за проблем с питьевой водой

Мощности насосной станции не хватает, чтобы удовлетворить потребности граждан в питьевой воде.
Источник фото: dolmedia.ru
Омск, 15 Февраля - DIXINEWS.

Прокуратура Нововаршавского района проводит проверку в связи с введением на территории поселения чрезвычайной ситуации.

Как сообщает прокуратура Омской области, с 2 февраля 2017 года из-за выхода из строя глубоководной артезианской скважины на территории городского поселения объявлен режим ЧС.

На сегодня обеспечение питьевой водой в р.п. Нововаршавка осуществляется за счет работы насосной станции. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения в питьевой воде.

В целях обеспечения граждан холодной водой МУП «Жилмастер» бесплатно по заявкам осуществляет ее подвоз.

6 февраля мэрия Нововаршавского района Омской области заключила муниципальный контракт с ООО «Буровит» на выполнение работ по исследованию причин и устранению последствий обрушения глубоководной скважины. Работы должны завершиться до 24 февраля. На сегодня готовится проектно-сметная документация на строительство новой артезианской скважины.

Обеспечение жителей водоснабжением прокуратура взяла на контроль.

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