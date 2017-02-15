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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 12:57
В районе Омской области введен режим ЧС из-за проблем с питьевой водой
Омск, 15 Февраля - DIXINEWS.
Прокуратура Нововаршавского района проводит проверку в связи с введением на территории поселения чрезвычайной ситуации.
Как сообщает прокуратура Омской области, с 2 февраля 2017 года из-за выхода из строя глубоководной артезианской скважины на территории городского поселения объявлен режим ЧС.
На сегодня обеспечение питьевой водой в р.п. Нововаршавка осуществляется за счет работы насосной станции. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения в питьевой воде.
В целях обеспечения граждан холодной водой МУП «Жилмастер» бесплатно по заявкам осуществляет ее подвоз.
6 февраля мэрия Нововаршавского района Омской области заключила муниципальный контракт с ООО «Буровит» на выполнение работ по исследованию причин и устранению последствий обрушения глубоководной скважины. Работы должны завершиться до 24 февраля. На сегодня готовится проектно-сметная документация на строительство новой артезианской скважины.
Обеспечение жителей водоснабжением прокуратура взяла на контроль.
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