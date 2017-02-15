Культура

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 12:01

Минкультуры прокомментировало обращение Заксобрания Петербурга остановить процесс объединения РНБ и РГБ

Пресс-секретарь Министра культуры Российской Федерации Ирина Казначеева.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 15 Февраля - DIXINEWS.

Минкультуры России прокомментировало ИА «DixiNews» обращение Заксобрания Петербурга остановить процесс объединения РНБ и РГБ.

Пресс-секретарь Министра культуры Российской Федерации Ирина Казначеева:

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше - с мельницами, которых нет в природе. Не могу комментировать детали, поскольку это прерогатива руководства, но понимаю суть вопроса так: речь идёт об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений.

Заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ» и, тем более, о присоединении петербургской библиотеки к московской, являются абсолютной ложью, и распространяются людьми некомпетентными. Что касается информации об увольнении главного библиографа РНБ и ее заявлений, необходимо отметить, что должность «главного библиографа» - не самая высокая в библиотеке. Выше, к примеру, «главный библиотекарь» (их в РНБ 132), а библиографов - 31 человек, и эта должность примерно такого же ранга, как «главный специалист» в Комитете по культуре Петербурга. Таким образом, нет никакого смысла говорить о якобы коллективной позиции библиографов. Кроме того, комментировать выпады сотрудника, который вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами прогульщика, считаю излишним».

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