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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 12:01
Минкультуры прокомментировало обращение Заксобрания Петербурга остановить процесс объединения РНБ и РГБ
Санкт-Петербург, 15 Февраля - DIXINEWS.
Минкультуры России прокомментировало ИА «DixiNews» обращение Заксобрания Петербурга остановить процесс объединения РНБ и РГБ.
Пресс-секретарь Министра культуры Российской Федерации Ирина Казначеева:
«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше - с мельницами, которых нет в природе. Не могу комментировать детали, поскольку это прерогатива руководства, но понимаю суть вопроса так: речь идёт об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений.
Заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ» и, тем более, о присоединении петербургской библиотеки к московской, являются абсолютной ложью, и распространяются людьми некомпетентными. Что касается информации об увольнении главного библиографа РНБ и ее заявлений, необходимо отметить, что должность «главного библиографа» - не самая высокая в библиотеке. Выше, к примеру, «главный библиотекарь» (их в РНБ 132), а библиографов - 31 человек, и эта должность примерно такого же ранга, как «главный специалист» в Комитете по культуре Петербурга. Таким образом, нет никакого смысла говорить о якобы коллективной позиции библиографов. Кроме того, комментировать выпады сотрудника, который вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами прогульщика, считаю излишним».
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