100 км автодорог Новосибирской агломерации планируется отремонтировать в 2017 году

В 2017 году отремонтируют 99,2 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в Новосибирскую агломерацию.

Также планируется ликвидировать 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, об этапах реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

По словам замминистра, в текущем году запланировано провести ряд мероприятий по улучшению дорожных условий на опасных участках ул. Красная Сибирь в г. Бердске, участках ул. Советской и пр. Юбилейный в г. Искитиме, участках ул. Ломоносова, Вокзальная, Железнодорожная, пер. Планировочный в г. Оби, а также ремонты проезжих частей дорог.

В р.п. Кольцово планируется ликвидировать три места концентрации ДТП, отремонтировать ряд дорог: в микрорайоне «Новосибирский», участок ул. Молодёжной и другое. Также мероприятия запланированы и в административном центре Новосибирской области.

Также запланировано проведение ремонтных работ и мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на дорогах «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск – Колывань – Томск» (в границах области), «Новосибирск – аэропорт Толмачево», «12 км а/д «К-12» Криводановка, «Новосибирск – Сокур» и другие.