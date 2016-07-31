Криминал

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 10:20

Житель Нижнего Новгорода похитил из магазина пуховики на 80 тысяч рублей

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник фото: start33.ru
Нижний Новгород, 15 Февраля - DIXINEWS.

Сотрудники полиции раскрыли кражу пуховиков из магазина в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, по подозрению в хищении товара полицейскими задержан 34-летний неработающий ранее судимый местный житель.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кража произошла еще в середине января 2017 года. Тогда в ночное время неизвестный, сломав нижнюю часть входной пластиковой двери, проник в помещение магазина, расположенного на проспекте Ленина областного центра. Предметом преступного посягательства злоумышленника стали мужские пуховики.

Похищенные пуховики злоумышленник реализовал неизвестным лицам на одном из рынков Нижнего Новгорода.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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