Спорт

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 10:01

Красноярские спортсмены завоевали золотые медали на Зимней универсиаде-2017

Губернатор Виктор Толоконский встретился с красноярскими спортсменами - победителями Зимней универсиады-2017 в Алматы.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 15 Февраля - DIXINEWS.

14 февраля губернатор Виктор Толоконский встретился с красноярскими спортсменами - победителями Зимней универсиады-2017, проходившей в Алматы.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края, глава региона вручил спортсменам, их тренерам и руководителям спортивных учреждений памятные ценные подарки и благодарности.

Глава региона поздравил спортсменов с заслуженными победами и поблагодарил их за самоотверженный труд, прославляющий страну и край.

На студенческих играх в Казахстане в составе российской сборной выступал 21 спортсмен из Красноярского края в 7 спортивных дисциплинах. По итогам соревнований красноярские спортсмены завоевали 5 медалей, 4 из них - золотые. Победных результатов удалось достичь в биатлоне, мужском и женском хоккее.

Стоит отметить, что в Красноярске полным идет подготовка к Универсиаде 2019 года. Мощное обновление спортивной инфраструктуры позволит сделать Красноярск крупным центром зимних видов спорта.

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