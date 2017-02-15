Культура

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 09:14

В Москве на фестивале "Кинозвук" прозвучат известные саундтреки к фильмам и компьютерным играм

В Москве открылся фестиваль саундтреков "Кинозвук".
Источник фото: mkrf.ru
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.

В Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки состоялось торжественное открытие IV сезона фестиваля саундтреков «Кинозвук».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, фестиваль будет проходить в столице до 11 марта.

В этом году в дни фестиваля можно воспользоваться уникальной возможностью и услышать культовые саундтреки в исполнении различных коллективов.

Первый концерт, посвященный музыке из зарубежных кинофильмов, с аншлагом отыграл камерный оркестр «Коллегиум Музикум». На втором концерте в исполнении квартета «StradiВаленки» прозвучат музыкальные шедевры, которые всем знакомы по картинам отечественного кинематографа. На третьем концерте ансамбль медных и духовых инструментов «NewLifeBrass им. Т. Докшицера» исполнит самые популярные саундтреки из знаменитых компьютерных игр. На закрытии фестиваля «Кинозвук» прозвучат мелодии из популярных мультфильмов в исполнении струнного квартета «ArtnoviBand ».

Фестиваль саундтреков «КИНОЗВУК» – это цикл тематических концертов, где живая музыка исполняется в режиме нон-стоп, а знакомые мелодии из любимых фильмов звучат в необычных аранжировках. На широких экранах при этом отображаются знаковые отрывки из легендарных кинофильмов. С 2013 года проект успешно развивается в Москве. За несколько лет фестиваль сумел зарекомендовать себя как выдающееся событие в отечественном культурном пространстве.

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