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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 08:43
Жителей Казани предупредили о зеленой воде в квартирах
Казань, 15 Февраля - DIXINEWS.
В Казани для определения мест утечки в воду добавят безвредный краситель зеленого цвета, следует из сообщения на официальном портале администрации города.
15 февраля в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 будет введен краситель («Уранин-А») для определения мест утечки теплоносителя.
«Казанские тепловые сети» просят жителей Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города сообщать в диспетчерскую службу компании об обнаружении «зеленой воды».
Стоит отметить, что «Уранин-А» допускается к применению в системах теплоснабжения. Роспотребнадзор разрешает использовать его в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для людей и окружающей среды.
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