Общество

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 08:43

Жителей Казани предупредили о зеленой воде в квартирах

Для определения мест утечки в воду добавят безвредный краситель зеленого цвета.
Источник фото: omskzdes.ru
Казань, 15 Февраля - DIXINEWS.

В Казани для определения мест утечки в воду добавят безвредный краситель зеленого цвета, следует из сообщения на официальном портале администрации города.

15 февраля в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 будет введен краситель («Уранин-А») для определения мест утечки теплоносителя.

«Казанские тепловые сети» просят жителей Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города сообщать в диспетчерскую службу компании об обнаружении «зеленой воды».

Стоит отметить, что «Уранин-А» допускается к применению в системах теплоснабжения. Роспотребнадзор разрешает использовать его в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для людей и окружающей среды.

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