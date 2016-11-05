Экономика

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 08:14

Свердловская область входит в ТОП-10 по объемам ипотечного кредитования среди регионов России

Екатеринбург.
Источник фото: ekburg.ru
Екатеринбург, 15 Февраля - DIXINEWS.

По итогам 2016 года в Свердловской области выдано ипотечных кредитов на общую сумму 44,9 млрд рублей, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

По данным Банка России, в 2016 году показатели первичного рынка ипотечного жилищного кредитования в регионе сохранили положительную динамику.

Свердловская область входит в ТОП-10 по объемам данного вида кредитования. Регион занимает шестую позицию в рейтинге среди российских субъектов.

За 2016 год заемщикам Среднего Урала предоставлено 27,511 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 44,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом объем выданных средств вырос на 27,6 процента, а количество оформленных кредитов - на 25,7 процента.

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