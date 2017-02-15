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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 07:47
В Воронеже в тестовом режиме заработала система оплаты проезда картой
Воронеж, 15 Февраля - DIXINEWS.
Жителям Воронежа предлагают расплачиваться в троллейбусах банковской картой.
Как сообщает «Комсомольская правда в Воронеже», нововведение пока находится в тестовом режиме.
В начале недели пассажиры троллейбусных маршрутов №7 и №8 получили возможность расплачиваться за проезд банковской картой. В тестовом режиме на данных маршрутах были установлены терминалы, принимающие онлайн-платежи.
Используя банковскую карту, можно сэкономить 2 рубля, заплатив всего 13 рублей за проезд.
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