В Воронеже в тестовом режиме заработала система оплаты проезда картой

В тестовом режиме в общественном транспорте установлены специальные терминалы.

Жителям Воронежа предлагают расплачиваться в троллейбусах банковской картой.

Как сообщает «Комсомольская правда в Воронеже», нововведение пока находится в тестовом режиме.

В начале недели пассажиры троллейбусных маршрутов №7 и №8 получили возможность расплачиваться за проезд банковской картой. В тестовом режиме на данных маршрутах были установлены терминалы, принимающие онлайн-платежи.

Используя банковскую карту, можно сэкономить 2 рубля, заплатив всего 13 рублей за проезд.