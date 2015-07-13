Криминал

Елена Малкова
15 Февраля, 2017 07:19

В Перми риелтор присвоил 290 тысяч рублей

Риелтор по устной договоренности с потерпевшей получил от нее 290 тыс. рублей.
Источник фото: dom.86.ru
Пермь, 15 Февраля - DIXINEWS.

В Перми осужден риелтор за присвоение денежных средств клиента. Как сообщает прокуратура Пермского края, Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя.

Его признали виновным по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что обвиняемый, по устной договоренности с потерпевшей получил от нее 290 тыс. рублей для оказания услуги по покупке жилой недвижимости (комнаты). Однако свои обязательства по приобретению жилого помещения риелтор не исполнил, а денежные средства растратил, таким образом, причинив потерпевшей материальный ущерб.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам исправительной колонии общего режима, также риелтор обязан возместить причинённый преступлением ущерб в полном объеме.

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