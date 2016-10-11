В Волгоградской области фермер расстрелял отару овец

Накануне в полицию обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства с заявлением о том, что во время выпаса неизвестный ранил из охотничьего ружья 14 овец, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сумма ущерба достигла 70 тысяч рублей.

Полицейскими Отделения МВД России по Октябрьскому району был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 42-летний фермер из другого хутора. Мужчина сознался в содеянном, и пояснил, что пошел на столь крайний шаг потому, что овцы паслись на его поле озимой пшеницы.

Сотрудники Отделения МВД России по Октябрьскому району возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».