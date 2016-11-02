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Елена Малкова
15 Февраля, 2017 06:42
Один из ведущих производителей минеральной воды «Архыз» признан банкротом
Карачаево-Черкесская Республика, 15 Февраля - DIXINEWS.
Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом одного из ведущих производителей бутилированной минеральной воды "Висма", сообщает «Интерфакс».
Как сообщает источник, суд ввел на предприятии конкурсное производство сроком на полгода.
Заявление в суд подавало ООО "Гудвилл-А" по причине непогашенной задолженности в размере 765,2 тыс. рублей за поставленный товар. В рамках дела суд заменил "Гудвилл-А" на его правопреемника - "Ал Транс" и в 2015 году ввел в отношении производителя минеральной воды процедуру наблюдения.
В третью очередь кредиторов входят Сбербанк, которому компания задолжала 963,3 млн рублей (44% от общей суммы требований) и ООО "Дельта" (правопреемник Сбербанка) - 843,3 млн рублей (39%).
По имеющейся информации компания "Висма" владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив воды "Архыз" на участке вблизи Тебердинского биосферного заповедника на территории Карачаево-Черкесии. Также компания занимается производством минеральной и питьевой воды под марками "Ессентуки", "Долина Нартов".
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