Юристы Кипра пытались завладеть элитным подмосковным поселком

8 февраля уголовный суд города Никосии закончил оглашение 300-страничного приговора по «делу Провиденции», сообщают «Известия».

Замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и юристов Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co признали виновными в коррупции и мошенничестве, во взяточничестве, сговоре с целью совершения преступления, злоупотреблении должностными полномочиями.

Все началось с махинаций в элитном подмосковном поселке. Поселок, расположенный у станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел бизнесмену Олегу Захарову.

В нулевые годы XXI века пакет акций из компаний был передан на Кипр. Фирма «Андреас Неоклеус и Ко» предложила частный траст для защиты от рейдеров. 85-процентный пакет акций общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил адвокатам заключить договор с юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям.

После этого юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» попытались провести рейдерский захват.

Дело стало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка».

Суд в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось у Захаровых. В ноябре 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск.

Как удалось установить следствию, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт с братьями Захаровыми. Фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в хищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему бизнеса в России.

Стоит отметить, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать новых юристов.

Сроки заключения замгенпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу суд огласит 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.