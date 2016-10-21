Мошенники украли с кредитных карт россиян более миллиарда рублей

В 2016 году объем несанкционированных операций с использованием банковских карт в России составил 1,08 млрд рублей, снизившись, по сравнению с прошлым годом на 0,07 млрд. рублей.

Об этом сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Налицо опасная тенденция, свидетельствующая с одной стороны об усилении деятельности хакеров, а с другой – о недостаточном уровне кибербезопасности у банков и недостаточном уровне компьютерной грамотности у населения. Вероятно, банкам необходимо увеличивать траты на собственную безопасность и не забывать информировать своих клиентов о самых распространенных киберугрозах. За год объем безналичных платежей совершенных россиянами, увеличился в два раза. Так что в перспективе мы будем наблюдать рост числа безналичных платежей и, соответственно, рост числа краж, произведенных в интернет.

Судя по статистике, пользователи банковских карт по-прежнему ловятся на давно известные схемы. Прежде всего, это скимминг и фишинг. Первая схема связана воровством данных по карте через различные «закладки» в банкомат, поэтому прежде чем вставлять свою карту в банкомат нужно убедиться, что с ним точно всё в порядке. Многие россияне достаточно легкомысленно относятся к своим пластиковым картам, считая, что это не живые деньги. Злоумышленники думают по-другому. Вторая схема связана с попыткой выведать данные по карте через приложения в телефоне, поддельные сайты, Wi-Fi сети и почтовые сообщения, а также телефонные разговоры. Опять же, нужно быть внимательными, и пересылать данные своей карты только через проверенные каналы. Вообще говоря, банки, прежде всего Сбербанк, уже давно могли быть разместить в своих клиентских офисах привлекательно сделанные постеры, описывающие основные схемы мошенничества с пластиковыми картами. Пока клиенты ждут своей очереди, пусть просвещаются и повышают уровень своей кибер-безопасности. В наш век кибер-безопасность – это абсолютно необходимая компетенция. Также можно было бы выдавать вместе с новыми картами буклеты по безопасности. Ведь если посмотреть на ситуацию со стороны, то мы увидим довольно странную картину: людям выдают карты, но не объясняют те риски, которые они приобретают вместе с ними. Некоторые клиенты довольно наивны и неграмотны в отношении киберугроз – их можно было бы сравнить с детьми, которым всегда говорят, что спички – не игрушка.