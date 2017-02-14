Пельмени Чайковского мясокомбината стали победителями премии «Золотой пельнянь»

Чайковские пельмени «Крестьянские» от ЗАО "Агрофирма "Мясо" стали лучшими в своей номинации в гастрономической премии ««Золотой пельнянь-2017» на фестивале в рамках празднования «Всемирный день пельменя» в Удмуртии.

Награждение победителей премии гастрономического качества состоялось 11 февраля в Ижевске.

По информации Министерства национальной политики Удмуртской Республики в фестивальных мероприятиях на Центральной площади Ижевска приняли участие 32 тысячи человек, еще 3 тысячи человек участвовали в мастер-классах, которые проходили с 1 по 10 февраля. 11 февраля за 6 часов было съедено 74059 пельменей, таким образом, был установлен рекорд по массовому поеданию пельменей в одном месте.

На фестивале свою продукцию представил 21 производитель пельменей из Удмуртской Республики и других регионов России.

В гастрономической премии «Золотой пельнянь» в номинации «Лучшее гастрономическое качество «Производство пельменной продукции» победу одержали «Пельмени крестьянские» - ЗАО «Агрофирма «Мясо». Соответствующий сертификат, удостоверяющий столь высокую оценку, был вручен на церемонии награждения победителей.