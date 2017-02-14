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Елена Малкова
14 Февраля, 2017 11:44
В Екатеринбурге судебные приставы помогли вернуть иномарку бывшей супруге
Екатеринбург, 14 Февраля - DIXINEWS.
Бывший муж вернул автомобиль жене только после того, как в сложившуюся ситуацию вмешались судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После расторжения брака бывшие супруги Ш. не смогли сами поделить совместно нажитое имущество, что привело к судебным разбирательствам и принудительному исполнению судебного решения.
Бывшие супруги Ольга и Марат пытались поделить имущество. Ольга Ш. обратилась в суд, который принял решение в ее пользу - обязать передать автомобиль Porsche Cayenne Turbo. Разрешить конфликт помогло решение суда и работа судебных приставов Октябрьского района Екатеринбурга. Автомобиль, находившийся у мужчины, был изъят и передан бывшей супруге.
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