Общество

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 11:44

В Екатеринбурге судебные приставы помогли вернуть иномарку бывшей супруге

Иномарка, находившаяся у мужчины, была изъята и передана бывшей супруге.
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 14 Февраля - DIXINEWS.

Бывший муж вернул автомобиль жене только после того, как в сложившуюся ситуацию вмешались судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После расторжения брака бывшие супруги Ш. не смогли сами поделить совместно нажитое имущество, что привело к судебным разбирательствам и принудительному исполнению судебного решения.

Бывшие супруги Ольга и Марат пытались поделить имущество. Ольга Ш. обратилась в суд, который принял решение в ее пользу - обязать передать автомобиль Porsche Cayenne Turbo. Разрешить конфликт помогло решение суда и работа судебных приставов Октябрьского района Екатеринбурга. Автомобиль, находившийся у мужчины, был изъят и передан бывшей супруге.

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