В Екатеринбурге судебные приставы помогли вернуть иномарку бывшей супруге

Иномарка, находившаяся у мужчины, была изъята и передана бывшей супруге.

Бывший муж вернул автомобиль жене только после того, как в сложившуюся ситуацию вмешались судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После расторжения брака бывшие супруги Ш. не смогли сами поделить совместно нажитое имущество, что привело к судебным разбирательствам и принудительному исполнению судебного решения.

Бывшие супруги Ольга и Марат пытались поделить имущество. Ольга Ш. обратилась в суд, который принял решение в ее пользу - обязать передать автомобиль Porsche Cayenne Turbo. Разрешить конфликт помогло решение суда и работа судебных приставов Октябрьского района Екатеринбурга. Автомобиль, находившийся у мужчины, был изъят и передан бывшей супруге.