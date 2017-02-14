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Елена Малкова
14 Февраля, 2017 10:28
Губернатор вручил заместителю председателя облдумы Сергею Рудакову знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»
Воронеж, 14 Февраля - DIXINEWS.
13 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Гордеева с заместителем председателя Воронежской областной Думы Сергеем Рудаковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе встречи обсуждались основные направления социально-экономического развития области и текущая политическая обстановка.
Зампред облдумы отметил стабильные и продуктивные взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвей власти.
Сергей Рудаков в качестве председателя шахматной федерации Воронежской области обратился к губернатору с просьбами административного характера, и глава региона пообещал дать соответствующие распоряжения.
В ходе встречи губернатор поздравил Сергея Рудакова с 60-летием и в связи с юбилеем вручил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» – за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области и активную жизненную позицию.
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