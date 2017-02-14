Губернатор вручил заместителю председателя облдумы Сергею Рудакову знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»

13 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Гордеева с заместителем председателя Воронежской областной Думы Сергеем Рудаковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи обсуждались основные направления социально-экономического развития области и текущая политическая обстановка.

Зампред облдумы отметил стабильные и продуктивные взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвей власти.

Сергей Рудаков в качестве председателя шахматной федерации Воронежской области обратился к губернатору с просьбами административного характера, и глава региона пообещал дать соответствующие распоряжения.

В ходе встречи губернатор поздравил Сергея Рудакова с 60-летием и в связи с юбилеем вручил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» – за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области и активную жизненную позицию.