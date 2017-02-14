В Самаре появится уникальный фонтан

Совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин 13 февраля провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов Самары к ЧМ-2018, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Объекты должны стать центрами туристических маршрутов и придать городу облик современного мегаполиса.

В частности в ходе совещания губернатору был представлен проект четвертой очереди городской набережной. Так, новая территория будет состоять из трех каскадов с фонтанами и велодорожками, детскими площадками, санитарными зонами.

По проекту центральное место на набережной будет отведено фонтану площадью 385 квадратных метров. Как уточнили специалисты, подобных сооружений на набережных страны еще не возводили. Проект будет финансироваться как из областного, так и из городского бюджетов.