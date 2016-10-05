Криминал

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 09:18

В аэропорту Перми задержали пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками транспортной полиции Перми изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин.
Источник фото: vladnews.ru
Пермь, 14 Февраля - DIXINEWS.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств задержали 36-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

10 февраля 2017 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в аэропорту города Перми задержали пассажира, 1980 года рождения.

Мужчина был доставлен в служебное помещение транспортной полиции. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у задержанного в дорожной сумке, находящейся при нем, полицейскими были обнаружены и изъяты 7 фрагментов медицинского бинта, пропитанных неизвестным средством. Проведенное исследование установило, что изъятые бинты был пропитан запрещенным к обороту наркотическим средством – диацетилморфин (героин) и 6-моноацетилморфин. Масса наркотического вещества, изъятого с поверхности марлевого бинта, составила 1,794 грамма, что является значительным размером.

Также полицейскими установлено, что данный мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По его словам, наркотическое средство перевозил для личного использования.

Отделением дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье подразумевает ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.

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