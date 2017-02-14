Экономика

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 09:03

Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону будет сдан в сентябре этого года

Реконструкция Ворошиловского моста.
Источник фото: donland.ru
Ростов-на-Дону , 14 Февраля - DIXINEWS.

К сентябрю 2017 года строители планируют ввести в эксплуатацию Ворошиловский мост через Дон, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Как уточняет источник, об этом строители сообщили губернатору Василию Голубеву в ходе его инспекционной поездки по дорожным объектам левобережья города 13 февраля.

Реконструкция объекта, на которую было направлено 6,3 млрд рублей, началась в октябре 2014 года. Основные дорожные работы уже завершились. На обновленном Ворошиловском мосту до 150 метров расширен центральный пролет – теперь здесь смогут проходить и морские суда. С правого и левого берегов появятся лифты – подъемники для пешеходов.

С наступлением теплой погоды строители начнут укладку дорожной одежды и работы по благоустройству.

На объекте появятся перила и барьерные ограждения, столбы освещения, водоотводы, декоративные карнизы. Также рабочие смонтируют освещение несущих конструкций и сделают шумозащитные экраны на развязке в левобережье. Перед мостом, в районе торговых центров, развернуто строительство подземного перехода для пешеходов. Протяженность 9-метрового тоннеля составит 41 метр.

«В сентябре исполняется 80 лет Ростовской области. Это станет хорошим подарком для всех горожан и жителей области», - отметил Василий Голубев.

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