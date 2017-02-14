Общество

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 08:14

В Новосибирске впервые вывозят снег из частного сектора

Сейчас активно чистят дороги и вывозят снег.
Источник фото: vologda-portal.ru
Новосибирск, 14 Февраля - DIXINEWS.

В Новосибирске начали вывозить снег из частного сектора, сообщают «Новосибирские новости».

Сообщается, что в рамках подготовки к весеннему паводку сейчас активно чистят дороги и убирают снег с территорий, где возможно подтопление. Привести в порядок необходимо также ливневую канализацию.

Сильные снегопады доставили много хлопот коммунальным службам города. Ожидается, что активное таяние начнётся через несколько недель, но снег в низинах убирают заблаговременно. В этом году приняли беспрецедентное решение – стали вывозить снег из частного сектора.

Некоторые улицы районного значения почистили до самого асфальта. Работа управляющих компаний находится на строгом контроле.

«В режиме повседневной деятельности мы бы не смогли справиться с теми задачами, которые у нас стоят, то есть подготовить территорию Новосибирска к паводку и пропуску талых вод. Поэтому мэром было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации, который позволил нам мобилизовать органы управления, силы и средства», – подчеркивает начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Новосибирска Александр Ерохин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Екатеринбурге судебные приставы помогли вернуть иномарку бывшей супруге
В Самаре появится уникальный фонтан
В Екатеринбурге ожидаются потепление и метели

В Совете Федерации не ожидают жесткой реакции Запада на ракетный обстрел Донбасса
Проблемы сбалансированности региональных бюджетов обсудили в СФ
18 мирных жителей погибли в Афганистане в результате авиаударов НАТО
Сумки кыргыза-инвалида завоевали популярность в Интернете
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пельмени Чайковского мясокомбината стали победителями премии «Золотой пельнянь»
Екатеринбург, 14 Февраля, 11:44.
В Екатеринбурге судебные приставы помогли вернуть иномарку бывшей супруге
Воронеж, 14 Февраля, 10:28.
Губернатор вручил заместителю председателя облдумы Сергею Рудакову знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»
Самара, 14 Февраля, 09:44.
В Самаре появится уникальный фонтан
Пермь, 14 Февраля, 09:18.
В аэропорту Перми задержали пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Ростов-на-Дону , 14 Февраля, 09:03.
Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону будет сдан в сентябре этого года
Новосибирск, 14 Февраля, 08:14.
В Новосибирске впервые вывозят снег из частного сектора
Казань, 14 Февраля, 07:30.
Мэр Парижа посетит Казань с дружественным визитом
Екатеринбург, 14 Февраля, 07:00.
В Екатеринбурге ожидаются потепление и метели
Волгоград, 14 Февраля, 06:44.
В Волгоградской области театры получат поддержку
Санкт-Петербург, 13 Февраля, 19:14.
В России впервые на аукционе продадут крупный лот изумрудов
Санкт-Петербург, 13 Февраля, 19:00.
На развитие инфраструктуры Петербургского метрополитена будет направлено более 20 млрд рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия