В Новосибирске впервые вывозят снег из частного сектора

В Новосибирске начали вывозить снег из частного сектора, сообщают «Новосибирские новости».

Сообщается, что в рамках подготовки к весеннему паводку сейчас активно чистят дороги и убирают снег с территорий, где возможно подтопление. Привести в порядок необходимо также ливневую канализацию.

Сильные снегопады доставили много хлопот коммунальным службам города. Ожидается, что активное таяние начнётся через несколько недель, но снег в низинах убирают заблаговременно. В этом году приняли беспрецедентное решение – стали вывозить снег из частного сектора.

Некоторые улицы районного значения почистили до самого асфальта. Работа управляющих компаний находится на строгом контроле.

«В режиме повседневной деятельности мы бы не смогли справиться с теми задачами, которые у нас стоят, то есть подготовить территорию Новосибирска к паводку и пропуску талых вод. Поэтому мэром было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации, который позволил нам мобилизовать органы управления, силы и средства», – подчеркивает начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Новосибирска Александр Ерохин.