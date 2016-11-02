Власть

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 07:30

Мэр Парижа посетит Казань с дружественным визитом

Казань.
Источник фото: nkza.ru
Казань, 14 Февраля - DIXINEWS.

Мэр Парижа Анн Идальго посетит столицу Республики Татарстан с дружественным визитом 15-16 февраля, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Сообщается, что в рамках визита состоятся официальные встречи с руководством города и республики, с представителями центра «Альянс Франсез - Казань».

Кроме того, запланировано посещение спортивных объектов: стадиона «Казань Арена», Дворца водных видов спорта, Деревни Универсиады.

Как рассказала заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, 13 декабря прошлого года в столице Франции между Казанью и Парижем было подписано соглашение в сфере развития туризма, культуры и спорта. «Предстоящий визит будет направлен на укрепление связей между Парижем и Казанью, а также развитие туризма, культуры и спорта», - рассказала Евгения Лодвигова. Стоит отметить, что столица Франции является претендентом на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Как сообщается, заявку Парижа в числе более 50 глав городов поддержал и глава Казани Ильсур Метшин.

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