Общество

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 07:00

В Екатеринбурге ожидаются потепление и метели

Потепление придет с метелью.
Источник фото: molva33.ru
Екатеринбург, 14 Февраля - DIXINEWS.

Потепление придет с метелью, сообщает официальный сайт администрации города.

В Екатеринбурге 14 февраля ожидает облачная погода с прояснениями.

Будет идти небольшой снег, ожидается слабая метель. На дорогах образуется гололедица в виде снежного наката. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду (порывы до 15). В дневное время столбики термометров покажут минус 8 градусов.

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