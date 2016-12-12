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Елена Малкова
14 Февраля, 2017 07:00
В Екатеринбурге ожидаются потепление и метели
Екатеринбург, 14 Февраля - DIXINEWS.
Потепление придет с метелью, сообщает официальный сайт администрации города.
В Екатеринбурге 14 февраля ожидает облачная погода с прояснениями.
Будет идти небольшой снег, ожидается слабая метель. На дорогах образуется гололедица в виде снежного наката. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду (порывы до 15). В дневное время столбики термометров покажут минус 8 градусов.
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