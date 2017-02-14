Культура

Елена Малкова
14 Февраля, 2017 06:44

В Волгоградской области театры получат поддержку

В текущем году на соискание грантов губернатора претендовало 11 театров региона.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 14 Февраля - DIXINEWS.

Волгоградские театры получат поддержку региона, сообщается на официальном портале Волгоградской области.

Театральные коллективы из Волгограда, Волжского и Калача-на-Дону получат гранты губернатора на реализацию проектов.

Пять театров получат по 1 миллиону рублей, еще два театра — по 500 тысяч рублей. Заявки на получение гранта рассматривались по шести номинациям: мюзиклы; современная драматургия; сохранение классического театрального наследия; актуальная и социально значимая драматургия; патриотический или историко-этнографический проект; театр – детям; гастрольный проект. В этом году на соискание грантов губернатора Волгоградской области претендовало 11 театров региона.

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