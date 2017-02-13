В России впервые на аукционе продадут крупный лот изумрудов

На рынке драгоценных камней России объявлен аукцион по продаже изумрудов.

20 января 2017 года на сайте организатора аукциона АО «Биржа «Санкт-Петербург» было размещено объявление о проведении 20 февраля 2017 года торгов российских изумрудов.

Известны под брендом «Малышевские изумруды» будут представлены камнями весом 1,672 кг, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов, выставленными одним лотом. Цена лота в 3,259 млн рублей. Специалисты отмечают, что лоты такого уровня впервые в России выставили на аукцион. Шаг торгов организаторы назначили в 5% от первоначальной цены лота.

Желающие приобрести изумруды, обязаны внести задаток в размере 25% на счёт биржи до 14 февраля, а также предоставить необходимые документы и заявление на участие.

Драгоценные камни принадлежат ГК Ростех АО «Калининградский янтарный комбинат», добытые в Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении под г. Асбест Свердловской области, сообщает сайт kp.ru.

Победитель аукциона должен будет заключить договор и оплатить сумму аукциона в течение 10 дней. Забрать свои камни победитель аукциона сможет на фабрике в посёлке Малышева, где находиться самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в Российской Федерации. Уральские изумруды этого месторождения высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, не свойственным этому минералу.