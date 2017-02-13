Экономика

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 19:00

На развитие инфраструктуры Петербургского метрополитена будет направлено более 20 млрд рублей

Петербургский метрополитен.
Источник фото: anews.com
Санкт-Петербург, 13 Февраля - DIXINEWS.

До 2021 года Петербургский метрополитен планирует привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиционных средств для развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба предприятия.

Петербургский метрополитен продолжает активно привлекать инвестиции.

Так, например, в прошлом году началась реализация проекта, направленного на создание в метро зон бесплатного широкополосного доступа в интернет. Планируется, что работы в этом направлении будут завершены к концу 2017 года, а привлеченные инвестиции составят 1,5 миллиарда рублей.

В общей сложности с 2016 по 2021 годы общая сумма инвестиций в инфраструктуру Петербургского метрополитена составит около 20,4 миллиарда рублей. За счет средств регионального бюджета планируется привлечь кредитную линию в размере 12,4 миллиарда на приобретение нового подвижного состава для Линии 3. Собственных 3,8 миллиарда рублей метрополитен направит на закупку составов с асинхронным тяговым приводом (АТП) по другому контракту.

Также до 2019 года планируется привлечь 2,2 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. В частности, речь идет об установке пунктов управления и системы интеллектуального видеонаблюдения.

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