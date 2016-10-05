Криминал

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 17:35

В Самаре раскрыли серию краж из местных супермаркетов

Самарские полицейские раскрыли серию краж в местных супермаркетах.
Источник фото: vladnews.ru
Самара, 13 Февраля - DIXINEWS.

В Самаре полицейские раскрыли серию краж в местных супермаркетах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Одно из преступлений произошло в Октябрьском районе города.

В декабре прошлого года в продуктовом магазине, расположенном на улице Карла Либкнехта, мужчина похитил колбасные изделия в количестве 15 штук и 3 упаковки рыбы. Магазину был нанесен ущерб в размере около 2500 рублей. Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого 1987 года рождения. По информации полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.

Несколькими днями ранее в Промышленном районе города в супермаркете, расположенном на Московском шоссе, сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка за 3000 рублей.

Также в Промышленном районе полицейские выявили факт хищения в магазине, расположенном на улице Георгия Димитрова. По подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 упаковки кофе и 28 шоколадок полицейские задержали жительницу Самары 1983 года рождения. Установлено, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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