Общество

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 16:26

Жители Челябинска могут принять участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Общероссийская акция проводится с целью поддержки чтения и возрождения в обществе традиции книгодарения.
Источник фото: spb.kp.ru
Челябинск, 13 Февраля - DIXINEWS.

14 февраля Челябинск присоединится к общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», посвященной Международному дню дарения книг, рассказали в администрации города.

В акции примут участие все учреждения Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Общероссийская акция проводится с целью поддержки чтения и возрождения в обществе традиции книгодарения.

В центральной библиотеке имени Пушкина акцию посвятили 100-летию учреждения, которое будет отмечаться в этом году. В день акции библиотека подготовила целый цикл мероприятий для посетителей. Например, для книголюбов пройдет интеллектуально-развлекательная игра на звание «Самая читающая команда».

Международный день дарения книг отмечается с 2012 года и призван вдохновлять людей по всему миру дарить детям и взрослым хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению.

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