В Башкирии строительная фирма выплатит крупный штраф за предложение взятки приставу

На основании материалов прокурорской проверки мировой судья оштрафовал компанию на 500 тыс рублей.

В Башкирии оштрафовали фирму, которая предлагала взятку приставу.

Фирма намеревалась за вознаграждение избежать административной ответственности за то, что своевременно не уведомила приставов об увольнении сотрудника, выплачивающего алименты.

Строительной компании, в интересах которой совершено коррупционное правонарушение, предстоит выплатить крупный штраф, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Как сообщает источник, Кармаскалинский межрайонный суд признал законным наложение крупного штрафа на ООО.

Ранее на основании материалов прокурорской проверки мировой судья оштрафовал строительную компанию на 500 тысяч рублей за совершение в ее интересах коррупционного правонарушения.

Оказывается, фирма своевременно не уведомила службу судебных приставов об увольнении сотрудника, из зарплаты которого удерживались алименты. За это фирме грозил крупный штраф по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Чтобы избежать привлечения компании к административной ответственности, ее директор предложил приставу денежное вознаграждение. Сотрудник службы сообщил об этом в полицию и прокуратуру.

По данному факту в отношении организации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Компания обжаловала решение мирового судьи в вышестоящий суд. Кармаскалинский межрайонный суд отклонил доводы жалобы и счел доказанным совершение коррупционного правонарушения.