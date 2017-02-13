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Елена Малкова
13 Февраля, 2017 14:14
В Новосибирске часть улицы Богдана Хмельницкого обрела статус достопримечательного места
Новосибирск, 13 Февраля - DIXINEWS.
Часть улицы Богдана Хмельницкого получила статус достопримечательного места, сообщают «Новосибирские новости».
На оформление решения у регионального управления по госохране объектов культурного наследия понадобилось более двух месяцев.
Объектом культурного наследия признали «Красную горку». Территория граничит с улицами Трикотажная, Учительская, Театральная, а также Александра Невского и Народная. Теперь на указанной территории запрещено капитальное строительство, хотя, как уточняет источник, могут быть исключения.
В территорию достопримечательного места не вошли ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун», кинотеатр «Космос», а также участок, где раньше располагались снесённые клуб «Отдых» и «Дом спорта».
Идея признать достопримечательным местом улицу Богдана Хмельницкого, построенную в 1947-1955 годах, принадлежит местным жителям.
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