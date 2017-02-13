В Новосибирске часть улицы Богдана Хмельницкого обрела статус достопримечательного места

Часть улицы Богдана Хмельницкого получила статус достопримечательного места, сообщают «Новосибирские новости».

На оформление решения у регионального управления по госохране объектов культурного наследия понадобилось более двух месяцев.

Объектом культурного наследия признали «Красную горку». Территория граничит с улицами Трикотажная, Учительская, Театральная, а также Александра Невского и Народная. Теперь на указанной территории запрещено капитальное строительство, хотя, как уточняет источник, могут быть исключения.

В территорию достопримечательного места не вошли ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун», кинотеатр «Космос», а также участок, где раньше располагались снесённые клуб «Отдых» и «Дом спорта».

Идея признать достопримечательным местом улицу Богдана Хмельницкого, построенную в 1947-1955 годах, принадлежит местным жителям.