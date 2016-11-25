Общество

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 13:19

В Нижнем Новгороде прокуратура требует закрыть онлайн-казино

Прокуратура требует закрыть в сети «Интернет» онлайн-казино.
Источник фото: krasproc.ru
Нижний Новгород, 13 Февраля - DIXINEWS.

Прокуратура Автозаводского района требует закрыть в сети «Интернет» онлайн-казино, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В январе 2017 года прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии организации и проведению азартных игр.

И в ходе этой проверки было установлено, что на 15 страницах в сети Интернет организованы игровые клубы онлайн, где распространяется реклама букмекерских контор, онлайн-казино, что подпадает под запрет согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Более того, на сайтах осуществляются азартные игры с использованием денежных средств, что также запрещено законодательством Российской Федерации.

Прокуратурой в Автозаводский районный суд направлено 15 заявлений о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории России.

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