Уголь перестанет загрязнять воздух в Находке

Находкинские угольные терминалы оборудуют измерительными приборами для контроля за состоянием атмосферы.

Измерительная аппаратура появится на угольных терминалах Находки. Об этом сообщает официальный сайт Администрации и органов исполнительной власти Приморского края. Автоматика станет отслеживать загрязнение воздуха в непосредственной близости с местами, где проводится перевалка угля.

Решение об установке приборов было принято приморскими стивидорами после расширенного совещания при губернаторе Приморья Владимире Миклушевском. Именно он поручил ужесточить контроль за перевалкой угля вблизи населенных пунктов в Приморье.

- Вы знаете, два года назад я подписал постановление, запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа, не защищенные от выбросов пыли в атмосферу. Но вопрос в том, что делать со старыми. Во-первых, мы договорились, что владельцы терминалов оборудуют комплексы автоматическими приборами, измеряющими уровень загрязнения воздуха. Во-вторых, мы сделаем единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля, все они одинаково ответственны за загрязнение воздуха, – заявил Владимир Миклушевский.

Комплекс мер экологического характера был предложен губернатором Миклушевским в рамках Года экологии, проходящего в России в 2017 году. Он признал, что такие вопросы не решаются мгновенно и экологические мероприятия требуют тщательного проектирования и строительства.